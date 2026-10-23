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Allegri: "Contro la Roma vale tanto, ma non è decisiva". Rrahmani febbricitante

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di R.P.
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Alla vigilia della gara contro la Roma di domani, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: "Una partita che vale tanto, la Roma è una squadra che sta facendo benissimo. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia e sarebbe molto bello riprendere il cammino. Non è l'ultima della stagione, siamo solo all'ottava giornata".
Sulla posizione di De Bruyne ha detto questo: "Giocatori come lui hanno qualità che gli permettono di giocare davanti la difesa. Sicuro lì ci son anche Gilmour e Lobotka". "Affrontiamo nel giro di due giorni due squadre che giocano allo stesso modo" pensa anche alla sfida contro il Monza Allegri.
Sul fatto dei molti infortunati e sulla questione mental coach: "La parte psicologica è sempre stata molto importante, anche quando giocavo. Gli allenatori devono gestire le risorse umane". Allegri ha confermato la possibile assenza di Rrahmani che è febbricitante, ma gli altri "ci sono tutti" ha detto.

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