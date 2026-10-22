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Napoli-Roma: Gasperini non parlerà in conferenza stampa

Campionato
di Fabio D'Ascanio
gasperini conferenza como 2
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La Roma si prepara al big match in casa del Napoli. Sabato, alle ore 18, i giallorossi saranno ospiti della squadra azzurra allo stadio Maradona. Domani, nella giornata di vigilia, come confermato da Angelo Mangiante all'emittente radiofonica, Gian Piero Gasperini non interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri. 
(Manà Manà Sport) 

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