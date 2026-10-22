Napoli-Roma: Gasperini non parlerà in conferenza stampa

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Mile Svilar continua il suo percorso di recupero in Belgio dopo l'infortunio al dito del piede che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese. Il portiere giallorosso, tramite il suo profilo Instagr...
In questo avvio di campionato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra è senza dubio Darryl Bakola. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di ottime prestazioni in cui ha fatt...
Nell'ottava giornata di Serie A, la Roma sarà impegnata sul campo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il match è in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona. I tifosi giall...
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