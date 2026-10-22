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Gasperini: il tecnico giallorosso vince il premio “Un Cuore da Leone”

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di FedericoL
Gasperini (1)
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Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, si aggiudicato la 5° edizione del Premio “Un Cuore da Leone”, istituito da Stelle nello Sport per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, storico giornalista sportivo e dirigente Stella d’Oro al merito sportivo. L'allenatore giallorosso ha avuto la meglio su altri sportivi come Arianna Fontana, Gregorio Paltrinieri, Ambra Sabatini e Nicolò Martinenghi. Di anno in anno il riconoscimento viene assegnato a una figura sportiva che non si arrende di fronte alle salite e che intravede sempre la possibilità di vincere una nuova sfida. Il riconoscimento sarà consegnato domenica 8 novembre a Genova nel tradizionale Charity Event di Stelle nello Sport a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti presso il Porto Antico di Genova.
“Gian Piero Gasperini non è solo un allenatore, è l’architetto di un sogno calcistico divenuto realtà. Il suo lavoro ha dimostrato che, con impegno maniacale, visione e coraggio, è possibile sfidare e superare le corazzate europee – sottolinea Michele Corti, Presidente di Stelle nello Sport – Il suo “non mollare mai” si riflette in un gioco offensivo, impavido, che non arretra di un millimetro indipendentemente dall’avversario. Generoso nel formare e lanciare i giovani talenti, Gasperini ha infuso la sua instancabile passione a Genova, Bergamo e oggi a Roma, trasformando i suoi club in solide realtà internazionali. È l’emblema della cultura del lavoro, dell’abnegazione e di uno sport vissuto con la costante voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo: parliamo di qualità appartenute anche a mio padre, riconosciute al Gasp anche da un’ampia e qualificata giuria di giornalisti delle numerose testate nazionali”.
(stellenellosport.com)
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