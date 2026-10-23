Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Inter e Milan su Wesley

Inter e Milan in Italia. Secondo il sito in questione, oltre alle big inglesi che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento le prestazioni dell'esterno, ci sarebbe anche il possibile interesse diin Italia.

Viene anche sottolineato, comunque, che il giocatore ha un contratto fino al 2030 quindi la Roma non ha nessuna necessità né di cederlo e nemmeno di accettare delle offerte al ribasso. Come specificato in più occasione il prezzo fissato sarebbe intorno ai 60 milioni di euro.

(Teamtalk)