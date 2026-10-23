Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Inter e Milan su Wesley

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Il futuro di Tiago Gabriel potrebbe riservare una nuova tappa in una big della Serie A. Il difensore portoghes edi 21 anni, attualmente in forza al Lecce, avrebbe attirato l'interesse di Milan e Roma,...
Domani, alle ore 18, allo stadio "Maradona" Napoli e Roma si affronteranno nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un big match senza dubbio molto atteso, in cui la squadra d...
I tifosi della Roma si preparano alla trasferta in Friuli. Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00, al Blu Energy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata di Serie A. Di...
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