Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United spinge per Wesley a gennaio, valutazione di 50-60 milioni di euro

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Pierluigi Gollini ha celebrato la vittoria e la prestazione europea della Roma attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il portiere giallorosso ha condiviso alcune immagini della s...
I deputati di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, Roberto Traversi, Emanuele Loperfido, Salvatore Deidda, Marco Padovani e Maria Grazia Frijia hanno rilasciato una nota ufficiale focalizzata sulle r...
Ci sono stati momenti di tensione, ieri, durante il match tra Roma e Bratislava. E la Questura di Roma ha diramato un comunicato stampa spiegando tutte le azioni che sono state messe in atto. Sotto la...
Loading