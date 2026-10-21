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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United spinge per Wesley a gennaio, valutazione di 50-60 milioni di euro

Mercato
di R.P.
wesley
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Una prova sontuosa quella di Wesley, ieri sera, contro lo Slovan Bratislava. E questo non fa altro che aumentare l'interesse attorno all'esterno brasiliano.
Secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilterra, il Manchester United è pronto a spingere già a gennaio per strappare il giocatore a Gasperini. Nell'articolo in questione viene comunque sottolineato un altro fatto: la Roma difficilmente si priverà di un elemento così importante nella finestra invernale. Rimane sullo sfondo anche l'Arsenal di Arteta che, a quanto pare, da molto tempo è un estimatore del giocatore giallorosso.
(Teamtalk)
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Secondo le nuove indiscrezioni riportate da TEAMtalk, il classe 2002 arrivato dal Flamengo nell'estate del 2025 per 25 milioni di euro più bonus, è valutato dalla Roma tra i 50 e i 60 milioni di euro.
Oltre a Manchester United e Arsenal, anche il Newcastle sta monitorando con attenzione il calciatore. Su Wesley ci sono registrati anche i report di Tottenham e Liverpool, oltre all'interesse passato del Chelsea e a quello del Manchester City. All'estero si registra anche il forte gradimento dell'Atletico Madrid, mentre in Italia Inter e Milan ne seguono con attenzione l'evoluzione.
La Roma, tuttavia, si trova in una posizione contrattuale forte: il brasiliano è legato ai giallorossi con un contratto valido fino al 2030 e la società non ha necessità di cederlo. Un'eventuale partenza a stagione in corso richiederebbe un'offerta economica ancora più alta, motivo per cui ogni discorso di mercato potrebbe slittare alla prossima sessione estiva.
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