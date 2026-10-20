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ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le pagelle. MALEN 7.5 "Arma letale" - MOLINA 7 "La primera vez"

Pagelle
di Daniele Matera
Hermoso
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LAROMA24.IT - I primi tre punti della Roma in Champions League sono una goleada. Apre Hermoso di testa, chiude Malen su rigore. La squadra giallorossa sale a 4 punti in classifica e dimostra di essere in ottima forma. Gasperini attinge dalla panchina mandando in campo Ghilardi dal primo minuto e calcolando il minutaggio di Malen e Wesley. Il formato europeo della Roma convince.
GOLLINI 6: Mai impegnato, si limita ad ammirare il poker giallorosso.
GHILARDI 7: Schierato titolare al posto di Mancini si fa vedere subito con un dribbling da trequartista e con la sua torre di testa regala l'assist sul gol di Hermoso. Perfetto in fase difensiva, quando Gasp lo sceglie lui è sempre una garanzia
BALERDI 6.5: Elegante e preciso in ogni fase del match. Chiude ogni avanzata avversaria con personalità ed esperienza.
HERMOSO 7: Il gladiatore di Gasp ripaga la fiducia e si fa trovare puntuale all'appuntamento con il gol. La catena di sinistra non soffre mai le giocate avversarie, anzi porta al giallo di Barseghyan per simulazione. AL 77' KOULIERAKIS S.V.
MOLINA 7: Sbaglia alcuni appoggi, sciupa su un cross di Wesley ma è puntuale sul secondo palo per ribattere in rete la corta respinta di Takac sul tiro di Malen. Bagna la sua 40esima presenza in Champions League con la primera vez in maglia giallorossa, cresce con il passare dei minuti.
DE ROON 6.5: Mette sicurezza al reparto e il feeling con Pisilli cresce ancora. Si limita a comandare senza pericoli ma la sua presenza in campo è rassicurante. AL 77' MANCINI S.V
PISILLI 7: Attento in fase di copertura, bravo in fase di interdizione. Sfrutta al meglio il momento regalando una prestazione di sostanza sulla mediana giallorossa. Mette la ciliegina sulla torta con il primo gol in Champions League.
WESLEY 7: Spinge bene, spinge forte sulla corsia di sinistra. Dopo aver ricaricato le pile contro il Genoa torna padrone della fascia mancina. Funziona bene il tandem con Pellegrini. Si procura il rigore trasformato dal Malen. AL 59' RENSCH 6: Entra sul 4-0, con il match che perde di intensità.
MORA 6: Si divora un gol fatto, ma per sua fortuna la posizione di partenza di Malen era irregolare. Prova ad accendersi senza trovare lo spunto giusto.
PELLEGRINI 6.5: Cresce nello spunto, nelle giocate e nella tenuta fisica. Deve ritrovare il feeling sotto porta. Ci prova in più di un'occasione senza mai pescare il jolly. Chiede il cambio per un problema fisico. AL 51' SOULÈ 6.5: Entra subito nel match recuperando il pallone che porta al 3-0. È in un ottimo momento e lo dimostra ancora una volta
MALEN 7.5: Si vede poco per mezz'ora, poi decide di entrare in gara con una giocata che per poco non manda in porta Pellegrini. Da quel momento diventa un'arma letale non si ferma più e nella ripresa regala l'assist sul gol di Pisilli e trasforma il rigore del 4-0. AL 59' CASTRO 6: Si impegna e prova a mantenere il ritmo, ma sul 4-0 è fisiologico un calo di ritmo da parte di tutta la squadra.
GASPERINI 7: Continua a puntare su tutta la rosa, cambi calcolati. Mette in campo Ghilardi e punta sulla trequarti composta da Pellegrini e Mora. Sul 4-0 risparmia intelligentemente mezz'ora a Wesley e Malen in vista di Napoli. La Roma vince e convince

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