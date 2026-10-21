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I VOTI DEGLI ALTRI - Wesley "devastante", Pisilli "un trionfo", Malen "letale"

La penna degli Altri
di FedericoL
Malen Pisilli
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La Roma batte lo Slovan Bratislava e centra la prima vittoria in questa Champions. Tra i migliori c'è Wesley: "Primo tempo devastante. Gioca sempre l'uno contro uno con Blackman e crea pericoli con la palla. Sta salendo di condizione anche mentale" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche Malen: "Con tutto quel traffico in area ci mette un po a carburare. Poi avvia il 2-0, regala l'assist a Pisilli e fa festa con il rigore. Letale" (La Gazzetta dello Sport)
In gol con la fascia al braccio Pisilli: "In ripresa, corre per tre, lucido nelle scelte e si rivede anche in zona gol. E la segna con la fascia al braccio: un trionfo" (Il Messaggero). Apre le marcature Hermoso: "Dimostar di avere un vizio del gol particolarmente sviluppato lanciandosi a capofitto nell'area avversaria. Amministra con enorme tranquillità la fase difensiva" (Il Tempo)
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)
Gollini 6,07
Balerdi 6,86
Ghilardi 7,07
Hermoso 7,14
Molina 6,78
De Roon 6,57
Pisilli 7,28
Wesley 7,28
Mora 5,93
Pellegrini 7,07
Malen 7,14
Soulè 6,57
Rensch 6,14
Castro 6,07
Koulierakis ng
Mancini ng
Gasperini 7,36
__________
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Gollini 6,5
Ghilardi 7,5
Hermoso 7
Balerdi 7
Molina 7
De Roon 6,5
Pisilli 7
Wesley 7,5
Mora 5,5
Pellegrini 7,5
Malen 7,5
Soulè 6,5
Rensch 6
Castro 6
Koulierakis ng
Mancini ng
Gasperini 7,5
__________
CORRIERE DELLO SPORT
Gollini 6
Balerdi 7
Ghilardi 7
Hermoso 7,5
Molina 7
De Roon 7
Pisilli 7,5
Wesley 7,5
Mora 6
Pellegrini 7
Malen 7,5
Soulè 6,5
Rensch 6
Castro 6
Koulierakis 6
Mancini 6
Gasperini 7,5
___________
IL MESSAGGERO
Gollini 6
Balerdi 7
Ghilardi 7
Hermoso 7
Molina 6,5
De Roon 6,5
Pisilli 7
Wesley 7,5
Mora 6
Pellegrini 7
Malen 7
Soulè 6,5
Rensch 6
Castro 6
Koulierakis NG
Mancini NG
Gasperini 7,5
__________
CORRIERE DELLA SERA
Gollini 6
Balerdi 6,5
Ghilardi 7
Hermoso 7
Molina 6,5
De Roon 6,5
Pisilli 7,5
Wesley 7
Mora 6
Pellegrini 7
Malen 6,5
Soulè 6,5
Rensch 6
Castro 6
Koulierakis ng
Mancini ng
Gasperini 7
__________
LA REPUBBLICA
Gollini 6
Balerdi 6,5
Ghilardi 7
Hermoso 7,5
Molina 7
De Roon 6,5
Pisilli 7
Wesley 7
Mora 6
Pellegrini 7
Malen 7
Soulè 6,5
Rensch 6,5
Castro 6,5
Koulierakis ng
Mancini ng
Gasperini 7,5
__________
IL TEMPO
Gollini 6
Balerdi 7
Ghilardi 7
Hermoso 7
Molina 6,5
De Roon 6,5
Pisilli 7,5
Wesley 7,5
Mora 6
Pellegrini 6,5
Malen 7
Soulè 6,5
Rensch 6
Castro 6
Koulierakis ng
Mancini ng
Gasperini 7,5
__________
IL ROMANISTA
Gollini ng
Balerdi
Ghilardi 7
Hermoso 7
Molina 7
De Roon 6,5
Pisilli 7,5
Wesley 7
Mora 6
Pellegrini 7,5
Malen 7,5
Soulè 7
Rensch 6,5
Castro 6
Koulierakis ng
Mancini ng
Gasperini 7
Champions Leaguevoti degli altriRoma-Slovan Bratislava

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