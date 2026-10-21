I VOTI DEGLI ALTRI - Wesley "devastante", Pisilli "un trionfo", Malen "letale"

La Roma batte lo Slovan Bratislava e centra la prima vittoria in questa Champions. Tra i migliori c'è Wesley: "Primo tempo devastante. Gioca sempre l'uno contro uno con Blackman e crea pericoli con la palla. Sta salendo di condizione anche mentale" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche Malen: "Con tutto quel traffico in area ci mette un po a carburare. Poi avvia il 2-0, regala l'assist a Pisilli e fa festa con il rigore. Letale" (La Gazzetta dello Sport)

In gol con la fascia al braccio Pisilli: "In ripresa, corre per tre, lucido nelle scelte e si rivede anche in zona gol. E la segna con la fascia al braccio: un trionfo" (Il Messaggero). Apre le marcature Hermoso: "Dimostar di avere un vizio del gol particolarmente sviluppato lanciandosi a capofitto nell'area avversaria. Amministra con enorme tranquillità la fase difensiva" (Il Tempo)

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)

Gollini 6,07

Balerdi 6,86

Ghilardi 7,07

Hermoso 7,14

Molina 6,78

De Roon 6,57

Pisilli 7,28

Wesley 7,28

Mora 5,93

Pellegrini 7,07

Malen 7,14

Soulè 6,57

Rensch 6,14

Castro 6,07

Koulierakis ng

Mancini ng

Gasperini 7,36

__________

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gollini 6,5

Ghilardi 7,5

Hermoso 7

Balerdi 7

Molina 7

De Roon 6,5

Pisilli 7

Wesley 7,5

Mora 5,5

Pellegrini 7,5

Malen 7,5

Soulè 6,5

Rensch 6

Castro 6

Koulierakis ng

Mancini ng

Gasperini 7,5

__________

CORRIERE DELLO SPORT

Gollini 6

Balerdi 7

Ghilardi 7

Hermoso 7,5

Molina 7

De Roon 7

Pisilli 7,5

Wesley 7,5

Mora 6

Pellegrini 7

Malen 7,5

Soulè 6,5

Rensch 6

Castro 6

Koulierakis 6

Mancini 6

Gasperini 7,5

___________

IL MESSAGGERO

Gollini 6

Balerdi 7

Ghilardi 7

Hermoso 7

Molina 6,5

De Roon 6,5

Pisilli 7

Wesley 7,5

Mora 6

Pellegrini 7

Malen 7

Soulè 6,5

Rensch 6

Castro 6

Koulierakis NG

Mancini NG

Gasperini 7,5

__________

CORRIERE DELLA SERA

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ghilardi 7

Hermoso 7

Molina 6,5

De Roon 6,5

Pisilli 7,5

Wesley 7

Mora 6

Pellegrini 7

Malen 6,5

Soulè 6,5

Rensch 6

Castro 6

Koulierakis ng

Mancini ng

Gasperini 7

__________

LA REPUBBLICA

Gollini 6

Balerdi 6,5

Ghilardi 7

Hermoso 7,5

Molina 7

De Roon 6,5

Pisilli 7

Wesley 7

Mora 6

Pellegrini 7

Malen 7

Soulè 6,5

Rensch 6,5

Castro 6,5

Koulierakis ng

Mancini ng

Gasperini 7,5

__________

IL TEMPO

Gollini 6

Balerdi 7

Ghilardi 7

Hermoso 7

Molina 6,5

De Roon 6,5

Pisilli 7,5

Wesley 7,5

Mora 6

Pellegrini 6,5

Malen 7

Soulè 6,5

Rensch 6

Castro 6

Koulierakis ng

Mancini ng

Gasperini 7,5

__________

IL ROMANISTA

Gollini ng

Balerdi

Ghilardi 7

Hermoso 7

Molina 7

De Roon 6,5

Pisilli 7,5

Wesley 7

Mora 6

Pellegrini 7,5

Malen 7,5

Soulè 7

Rensch 6,5

Castro 6

Koulierakis ng

Mancini ng

Gasperini 7