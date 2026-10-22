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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Newcastle si tira fuori dalla corsa a Wesley

Mercato
di R.P.
Wesley
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Quello di Wesley è uno dei profili più apprezzati dentro la Roma. L'esterno brasiliano, uno dei migliori contro lo Slovan Bratislava, ha estimatori in Premier League, lo sappiamo. United e Arsenal su tutte.
Si è parlato nelle scorse settimane anche di un possibile interesse del Newcastle, ma a quanto viene riportate dal sito in questione, i bianconeri d'Oltremanica non sembrano intenzionati a fare offerte per due motivi. Il primo è che in estate hanno speso 29,5 milioni di sterline per un esterno destro, e poi in questo momento non sembrano essere nelle condizioni economiche di arrivare alle richieste giallorosse che si aggirano tra i 50 e i 60 milioni di euro per il cartellino del terzino. Inoltre, la Roma, non pare proprio intenzionata a cederlo almeno a gennaio.
(footballinsider247.com)
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