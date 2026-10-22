Malen riceve dall'Assocalciatori il premio di MVP della Serie A di settembre

Donyell Malen, MVP di settembre per la Serie A, premiato dal dg Gianni Grazioli. https://t.co/cYElD2Xudy— AIC (@assocalciatori) October 22, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Una scelta rivoluzionaria. E anche storica. Per davvero. A ottobre 2026 l'Ostiamare rinnova tutti i tecnici del settore giovanile per altri due anni. Un percorso unico, che nella storia recente nessun...
Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della cosc...
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