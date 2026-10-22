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Malen riceve dall'Assocalciatori il premio di MVP della Serie A di settembre

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di Paolo Rosi
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Donyell Malen ha ricevuto il premio di MVP della Serie A del mese di settembre. L'attaccante della Roma è stato premiato dal direttore generale dell'AIC, Gianni Grazioli, come comunicato dall'Associazione Italiana Calciatori sui propri canali social.
(foto @assocalciatori)

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