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Malen non si ferma: dal suo arrivo alla Roma per gol fatti è dietro solo a Kane

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di Fabio D'Ascanio
Malen
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Donyell Malen è semplicemente inarrestabile. Il centravanti olandese, anche stasera, nella vittoria europea per 4-0 in Champions League contro lo Slovan Bratislava, ha messo il suo nome nel tabellino realizzando il calcio di rigore procurato da Wesley. Sono 24 i gol dal suo arrivo lo scorso gennaio nella Capitale. Dal momento del suo trasferimento in giallorosso, solamente Harry Kane ha segnato più gol (39). Il numero 14 della Roma condivide gli stessi gol di Mbappé, Raphinha, Haaland e Yamal. 

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