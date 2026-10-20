Malen non si ferma: dal suo arrivo alla Roma per gol fatti è dietro solo a Kane

Donyell Malen è semplicemente inarrestabile. Il centravanti olandese, anche stasera, nella vittoria europea per 4-0 in Champions League contro lo Slovan Bratislava, ha messo il suo nome nel tabellino realizzando il calcio di rigore procurato da Wesley. Sono 24 i gol dal suo arrivo lo scorso gennaio nella Capitale. Dal momento del suo trasferimento in giallorosso, solamente Harry Kane ha segnato più gol (39). Il numero 14 della Roma condivide gli stessi gol di Mbappé, Raphinha, Haaland e Yamal.

24 - Migliori marcatori dall'arrivo di Donyell Malen alla Roma (16 gennaio 2026) nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni: 39 - Harry Kane 24 - Donyell #Malen 24 - Raphinha 24 - Kylian Mbappé 24 - Erling Haaland 24 - Lamine Yamal Stellare. #RomaSlovan #UCL https://t.co/dwjnM0Sz0x — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2026