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Assocalciatori, Malen è il calciatore del mese di settembre

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di Paolo Rosi
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Donyell Malen è stato eletto dall'Associazione Italiana Calciatori come calciatore del mese di settembre in Serie A. L'attaccante della Roma ha iniziato la stagione 2026/27 sulla scia del finale della precedente, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del campionato: 6 gol nelle prime cinque giornate, dopo i 7 realizzati nelle ultime sette partite dello scorso torneo.
Il premio arriva dopo un periodo in cui Malen ha segnato una tripletta contro la Fiorentina, una doppietta contro il Lecce e un gol contro il Torino. L'attaccante olandese ha superato la concorrenza di Lautaro Martinez, Davide Frattesi e Giorgi Kvernadze. A riportarlo è l'AIC, che ha sottolineato la continuità del rendimento dell'attaccante della Roma.
(assocalciatori.it)
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D. Malen

D. Malen

NetherlandsPaesi Bassi Età 27 Attaccante

Friendly International

2026
Partite4
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite1
Gol0
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Rosso0
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Serie A

2026/2027
Partite5
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Assist0
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Rosso0
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Club Friendlies 1

2026
Partite4
Gol1
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Giallo0
Rosso0
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Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
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Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

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