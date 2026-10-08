Assocalciatori, Malen è il calciatore del mese di settembre

Donyell Malen è stato eletto dall'Associazione Italiana Calciatori come calciatore del mese di settembre in Serie A. L'attaccante della Roma ha iniziato la stagione 2026/27 sulla scia del finale della precedente, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del campionato: 6 gol nelle prime cinque giornate, dopo i 7 realizzati nelle ultime sette partite dello scorso torneo.

Il premio arriva dopo un periodo in cui Malen ha segnato una tripletta contro la Fiorentina, una doppietta contro il Lecce e un gol contro il Torino. L'attaccante olandese ha superato la concorrenza di Lautaro Martinez, Davide Frattesi e Giorgi Kvernadze. A riportarlo è l'AIC, che ha sottolineato la continuità del rendimento dell'attaccante della Roma.

(assocalciatori.it)