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Trigoria, test match con la Sorianese: Malen e Wesley regolarmente in gruppo

Campionato
di Francesca Altobelli
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Dopo la maxi-sosta riprende il campionato di Serie A, la Roma è attesa al Senigallia di Como per la sesta giornata di campionato.
A Trigoria questa mattina la squadra ha svolto un allenamento congiunto (test match) con la Sorianese, squadra di eccellenza. Regolarmente in gruppo Malen e Wesley, in campo anche Kone e Mora rientrati dalle nazionali.
Soule, Castro e Balerdi hanno svolto una seduta defaticante.

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