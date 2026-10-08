Trigoria, test match con la Sorianese: Malen e Wesley regolarmente in gruppo

Ma, dopo il Lecce, c’è Como. C’è un’immagine di quel giorno, un tifoso della Roma che canta sotto la pioggia a Como: “Siamo i tifosi della Roma, siamo del Commando Ultrà, forza Roma alé alé …”. (...)...
José Mourinho è pronto a tornare allo Stadio Olimpico. Il 14 ottobre, in occasione di Roma-Real Madrid, il tecnico portoghese ritroverà il popolo romanista con cui ha vissuto due anni e mezzo pieni di...
Tempi per nulla semplici quelli che sta vivendo José Mourinho nella sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Oltre ai risultati, non propriamente positivi, ottenuti sul rettangolo di gioc...
Intervistato dopo gli impegni con la sua nazionale italiana Under 21, con cui ha staccato il pass per l'Europeo di categoria, Silvio Baldini ha parlato anche della necessità per i giovani di trovare s...
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