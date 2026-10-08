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Gasp prepara la sfida al Como, oggi tornano gli argentini. Pellegrini: "Mi sento pronto"

La penna degli Altri
di FedericoL
gasperini
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Meno quattro al Como e la Roma comincia finalmente a ricomporsi. Dopo tre settimane senza campionato, Gasperini entra nella fase decisiva della preparazione del big match di domenica al Sinigaglia, dove i giallorossi ripartiranno con l'obiettivo di difendere quel primo posto condiviso con Inter e Lazio. Oggi a Trigoria sono attesi gli ultimi rientri dalle nazionali. Tocca agli argentini Soulé, Castro e Balerdi, reduci dagli impegni con l'Albiceleste e dall'ultima gara di Messi con la Nazionale. Per loro il programma dovrebbe essere differenziato rispetto al resto della squadra, con un lavoro individuale dopo il viaggio e il successivo reinserimento nel gruppo già da domani. Il tecnico aveva già ritrovato ieri Rodrigo Mora e Koné, tornati nella Capitale dopo gli impegni internazionali. Le notizie migliori arrivano però da Wesley e Malen. Entrambi hanno aumentato progressivamente i carichi negli ultimi allenamenti, lavorando parzialmente con i compagni, e da oggi potrebbero essere aggregati completamente al gruppo. La loro presenza domenica alle 12.30 non è mai stata realmente in discussione. (...) Ballottaggio aperto tra Soulé e Mora, con Pellegrini pronto a superare entram-bi. «Sto bene, la sosta ha aiutato», rivela il centrocampista giallorosso nel corso della XII edizione del premio Colalucci all'Antico Tiro a Volo di Roma. Le sue parole riflettono una consapevolezza diversa: «I tifosi possono sognare. Dagli allenamenti si capisce che il livello è altissimo. Vogliamo continuare su quest'onda». Poi uno sguardo alla prossima sfida, contro il Como: è presto per dire se questa partita decreterà l'anti-Inter per lo scudetto, ma non vogliamo fermarci».
(La Repubblica)

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