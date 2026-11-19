Gollini: "L'hai presa questa?". Il portiere si esalta dopo la parata su Malen (VIDEO)

nov 19, 20:10

A Trigoria oggi la squadra ha lavorato in vista del match di sabato pomeriggio al Tardini di Parma. La truppa di Gasperini ha ritrovato non solo gli argentini ma pure i portiere. E nel video che il c...