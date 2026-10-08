Wesley e Malen pronti al rientro. Oggi gli argentini

IL TEMPO (GAB. TUR.) - La rosa è quasi al completo. A Trigoria, ieri, si sono rivisti Koné e Rodrigo Mora, che hanno effettuato lavoro di scarico.Il talento nato nel 2007, tra l'altro, è stato il giocatore giallorosso che ha collezionato più minuti (225) - trovando anche una rete in rovesciata con il Portogallo Under 21 - nel corso di questa lunga sosta perle nazionali. Oggi, invece, sarà il turno dei tre argentini Balerdi, Soulé e Castro, che non sono stati impiegati da Scaloni durante la partita di addio di Messi all'Argentina. Salutato il loro idolo e condottiero, i tre giocatori dell'Albiceleste si sono imbarcati sul lungo volo di ritorno verso la Capitale e nella giornata odierna effettueranno una seduta di scarico. Gasperini, di fatto, potrà lavorare con la rosa completa - ad eccezione dell'infortunato Cristante -a partire da domani, a quarantotto ore dalla sfida sul campo del Como. Dei tre argentini, il numero diciotto giallorosso è quello con più possibilità di partire dal primo minuto. Le altre due opzioni per completare l'attacco - con Malen e Dybala - sono rappresentate da Pellegrini, pronto per il ritorno in campo dopo sei mesi, e Mora. Al centro della difesa, questa volta, l'allenatore piemontese potrebbe preferire N'Dicka a Balerdi, considerando anche che il centrale ivoriano sta lavorando a Trigoria da inizio settimana. L'assenza di Cristante per il problema al collaterale del ginocchio può rappresentare un'occasione per de Roon per esordire dal primo minuto con la maglia della Roma. Il centrocampista olandese, infatti, è avanti nel ballottaggio con Pisilli. Wesley ha smaltito il risentimento muscolare alla coscia destra, che lo ha costretto a saltare gli impegni della nazionale brasiliana, e sarà regolarmente in campo dal primo minuto, mentre Molina e Lulli si giocano una maglia da titolare.