Femminile, Piovani alla vigilia della sfida con il Como: "A livello mentale arriviamo benissimo, dovremo essere brave a gestire le forze"Roma Femminile
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
VIDEO - Dalle ATP Finals al Tardini: Cobolli vola a Parma per tifare la Roma
Nessuna pausa per Flavio Cobolli, nemmeno quando lascia momentaneamente la racchetta. Archiviata l'esperienza alle ATP Finals di Torino, il tennista azzurro è pronto a raggiungere Bologna per l'ultimo...
Primavera, Cesena-Roma 2-1: Primavera, Cesena 1-1 Roma: segui in tempo reale. Arena sblocca il match dal dischetto, ma Gasperini firma il vantaggio bianconero
Alle 15:00 la Roma Primavera scende in campo in trasferta contro il Cesena per il campionato Primavera 1, con diretta tv e streaming su SportItalia. LIVE SECONDO TEMPO 62' - Fallo su Di Nunzio appena...
Femminile, le convocate di Piovani per la sfida al Como: out Greggi e Rieke, rientra Lukasova
La Roma Femminile di mister Piovani affronterà il Como Women domenica 22 novembre alle 12:30 nella giornata numero 8 di campionato. Nella lista delle convocate diramata dal tecnico spicca il rientro d...