La Roma Femminile scenderà in campo domenica 22 novembre alle 12:30 contro il Como Women per l'ottava giornata di Serie A Women, con diretta tv su Dazn, nell'ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha fatto il punto sul momento della squadra.

Le vittorie danno morale e questo successo all'ultimo respiro in Champions League contro il Benfica, è la giusta dose di energia per affrontare il Como Women?

"A livello mentale però arriviamo benissimo perché quella di giovedì è stata una grandissima vittoria; domani dovremo essere brave a gestire le forze. Le energie molto probabilmente saranno poche, perché abbiamo speso tantissimo. Abbiamo delle defezioni come Giada Greggi e Annalena Rieke che non saranno della partita. La notizia positiva è il recupero di Olivie Lukasova".

Il Como Women è la squadra con la più alta percentuale di gol di testa in Serie A, come possiamo interpretare questo e dato che conseguenze determina nell'atteggiamento?

"Dobbiamo stare attente un po' a tutte le squadre, perché ognuna ha caratteristiche con dati che possono essere determinanti. Questo dato, in particolare, sarà da monitorare sulle palle inattive. Noi sicuramente stiamo facendo la nostra parte, siamo una squadra che sta facendo tanti gol con marcatrici diverse".

Sarà l'ultimo impegno prima della sosta, in un campo in cui storicamente non è mai stato facile giocare, cosa chiederà alla squadra?

"Dobbiamo stringere i denti, perché abbiamo fatto uno sforzo incredibile in queste settimane e logicamente chiederò alla squadra di avere la stessa combattività che ha avuto in queste partite. Conosco benissimo l'allenatore del Como Women, Tramezzani, perché è stato il mio compagno di squadra per 5-6 anni in Serie A, so cosa può dare al suo gruppo. Sarà sicuramente una partita tosta".

(asroma.com)