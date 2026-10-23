I 22 titolari della Roma: nessuno in Serie A ha utilizzato più giocatori di Gasperini dall'inizio. Solo Monza e Napoli eguagliano i giallorossi

Molti per scelta, dall’abbondanza difensiva alle rotazioni in mezzo e più avanti, alcuni per necessità, come nel caso di Gollini. Il conto è presto fatto: praticamente l’intera rosa è già andata in campo dal 1’, escluso il terzo portiere e i vari giovani aggregati, con Di Nunzio che ha trovato l’esordio contro il Genoa. LAROMA24.IT - Pochi ma buoni. Se più volte, in questo inizio di stagione, Gasperini ha sottolineato qualche carenza numerica all’interno della rosa, in ancora più occasioni ne ha degustato in pubblico la qualità, con gli equilibri di forza che sembrano decisamente più distribuiti all’interno dei giocatori a disposizione. Tant’è che già nel primo scorcio di campionato, prendendo in esame soltanto le 7 giornate di Serie A , la Roma ha utilizzato 22 titolari diversi.Il conto è presto fatto: praticamente l’intera rosa è già andata in campo dal 1’, escluso il terzo portiere e i vari giovani aggregati, con Di Nunzio che ha trovato l’esordio contro il Genoa.

Un dato che in Serie A riescono ad eguagliare soltanto Napoli e Monza, entrambe con percorsi diversi. Se da una parte Allegri ci è arrivato nell’ultimo weekend, schierando Beukema, Giovane e Lucca dal 1’ per la prima volta nella sconfitta di Venezia, Juric tocca quota 22 avendo utilizzato già 3 portieri differenti. Gli ultimi romanisti, invece, ad iscriversi al ruolo di titolari contro il Genoa sono stati Koulierakis e Rensch.

Le altre italiane impegnate per la Champions, quella che obbliga a maggior turnazione, arrivano al massimo a quota 20 titolari diversi utilizzati con il Como mentre l’Inter è a 19. 20 anche i giocatori diversi schierati dall’inizio da Sarri all’Atalanta mentre Juventus e Milan si fermano a 18. Dati più alti si trovano nella parte destra della classifica, con Genoa e Fiorentina che sono arrivati a 21 titolari differenti, anche per via di un calciomercato frenetico e, nel caso della viola, di un cambio di allenatore. Cagliari e Frosinone, invece, sono quelle che poggiano su uno zoccolo duro ben definito e forse anche obbligato dalle inevitabili ristrettezze della rosa: soltanto 14 fin qui gli uomini diversi scelti dal 1’ da Pisacane ed Alvini.

TUTTI I TITOLARI DIVERSI DELLE 20 SQUADRE DI SERIE A:

ROMA: Svilar, Mancini, Hermoso, Ndicka, Lulli, Koné, Cristante, Wesley, Dybala, Mora, Malen, Ghilardi, Soulé, Balerdi, Pisilli, Molina, Gollini, Pellegrini, De Roon, Koulierakis, Rensch, Castro (22)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola, Lobotka, Mc Tominay, Anguissa, Politano, Hojlund, Santos, Olivera, Lang, Vergara, Milinkovic Savic, Gilmour, De Bruyne, Badiashile, Neres, Beukema, Giovane, Lucca (22)

Monza: Pizzignacco, Lucchesi, Carboni, Kouadio, Bakoune, Mout, Foe Ondoa, Birindelli, Mangas, Colpani, Varela, Thiam, Cutrone, Akinsanmiro, Folorunsho, Robinson, Forson, Mota, Tornqvist, Zeballos, Ngonge, Goglichidze (22)

Genoa: Bijlow, Vasquez, Marcandalli, Ostigard, Frendrup, Amorim, Norton-Cuffy, Ellertsson, Baldanzi, Vitinha, Colombo, Sow, Sabelli, Osmajic, Ehizibue, Otoa, Messias, Traoré, El Shaarawy, Wiafe, Puczka (21)

Fiorentina: De Gea, Dodo, Dragusin, Ranieri, Joao Mario, Fagioli, Brescianini, Ndour, Atta, Mastantuono, Pellegrino, Jimenez, Pongracic, Valdepenas, Oulai, Gudmundsson, Viery, Njie, Beto, Gnonto, Goncalves (21)

Como: Butez, Couto, Chalobah, Ramon, Valle, Milla, Perrone, Paz, Baturina, Rodriguez, Douvikas, Da Cunha, Diao, Sanchez, Kempf, Kaiki, Kean, Caqueret, Smolcic, Liberali (20)

Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kossounou, Bernasconi, Gaetano, Ederson, Pasalic, Zalewski, Scamacca, Raspadori, Kolasinac, De Ketelaere, Bellanova, Samardzic, Elmas, Kessié, Rowe, Kristensen, Krstovic (20)

Torino: Mascardi, Comuzzo, Ismajli, Coco, Pedersen, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani, Casadei, Vlasic, Simeone, Comert, Fortini, Adams, Perri, Mandragora, Belghali, Braganca, Rodriguez, Oristanio (20)

Bologna: Skorupski, Zortea, Helland, Heggem, Miranda, Ferguson, El Azzouzi, Odgaard, Orsolini, Cambiaghi, Piccoli, Holm, Alhassane, Pobega, Bernardeschi, Theate, Pessina, Amondarain, Darmian, Casale (20)

Venezia: Stankovic, Franjic, Bella-Kotchap, Schingtienne, Hainaut, Basic, Perez, Busio, Correia, Yeboah, Adams, Haps, Halhal, Sohm, Rrahmani, Moreno, Sagrado, Juan Jesus, Helgason, Correia (20)

Inter: Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Zielinski, Barella, Chalanoglu, Di Marco, Esposito, Lautaro, Pavard, Luis Henrique, Sucic, Stones, Thuram, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Jones (19)

Lazio: Mandas, Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza, Rovella, Taylor, Dele-Bashiru, Cancellieri, Dia, Zaccagni, Floriani, Tavares, Frattesi, Belahyane, Isaksen, Pinamonti, Sutalo, Noslin (19)

Parma: Corvi, Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri, Ordonez, Konate, Keita, Bernabé, Lontani, Touré, Drobnic, Britschgi, Diego Carlos, Fabbian, Romero, Sierro, Elphege, Carboni (19)

Lecce: Falcone, Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo, Ngom, Gorter, Coulibaly, N’Dri, Geubbels, Pierotti, Tiago Gabriel, Ndaba, Ilic, Monteiro, Stulic, Maleh, Fatah, Esteban (19)

Sassuolo: Muric, Cinquegrano, Macchioni, Odenthal, Doig, Matic, Bakola, Adzic, Volpato, Laurienté, Bowie, Idzes, Leysen, Lipani, Thorstvedt, Esposito, Berardi, Caleta-Car, Van der Brempt (19)

Udinese: Okoye, Solet, Abankwah, Palma, Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara, Zaniolo, Ekkelenkamp, Gueye, Ebosse, Gomez, Davis, Kabasele, Miller, Zarraga, Chakvetadze, Alaba (19)

Milan: Maignan, De Winter, Gila, Pavlovic, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan, Loftus-Cheek, Cissé, Ramos, Modric, Bartesaghi, Moreira, Rabiot, Saelemaekers, Pulisic, Gabbia (18)

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, Celik, Douglas Luiz, Locatelli, Coinceicao, McKennie, Yildiz, Kolo Muani, Lucumì, David, Boga, Gonzalez, Alajbegovic, Koopmeiners, Sarr (18)

Frosinone: Palmisani, Monterisi, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Cichella, Calò, Fini, Schmid, Kvernadze, Raimondo, Oyono, Masini, Ghedjemis (14)

Cagliari: Caprile, Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert, Romano, Winks, Adopo, Maldini, Fazzini, Mendy, Mina, Massolin, Nzola (14)