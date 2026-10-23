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Dybala verso il rientro tra i convocati per Roma-Cagliari

Campionato
di R.P.
Dybala
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Conferme delle buone notizie di questa mattina per Paulo Dybala. Secondo le informazioni riportate dal giornalista la Joya viaggia spedito verso la convocazione per la prossima gara di campionato, quella in programma all'Olimpico contro il Cagliari nel turno in mezzo alla prossima settimana.

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