Dybala sorride e punta già il Cagliari

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La combinazione tra il blocco dei trasporti. le manifestazioni e le potenziali difficoltà operative delle forze dell'ordine a causa dell'assenza di carburante potrebbe mettere a forte rischio la gesti...
La Roma guarda già a gennaio. Come scrive il quotidiano, infatti, i giallorossi vogliono rinforzare la fascia. Oltre ad Oosterwolde il nome nuovo è Balde del Barcellona. Terzino sinistro che sta trova...
A Trigoria cadono come foglie d’autunno dagli alberi, vittime del calendario infernale e del logorio del calcio moderno, mentre un giovane prodigio tenta di mettere radici. Non c’è tempo per crescere,...
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