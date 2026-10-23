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Lulli rinnova con la Roma: accordo trovato fino al 2031. Ecco le cifre

Mercato
di R.P.
lulli pisilli
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I colloqui erano partiti da qualche settimana, adesso la Roma e Lulli hanno trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale.
L'esterno, che avrà un ingaggio a salire, si legherà ai colori giallorossi fino al 30 giugno del 2021.
(Il Messaggero)
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