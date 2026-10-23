L’#AsRoma blinda Emanuele #Lulli fino al 2031. I dettagli 👇🏼 Contratto da circa 300 mila euro di base fissa a salire. Nel rinnovo una serie di bonus per obiettivi di squadra e personali, questi ultimi legati principalmente al numero di presenze. Prossima settimana la firma 🟨🟥 https://t.co/cIPuWfKg74— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) October 23, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Domani, alle ore 18, allo stadio "Maradona" Napoli e Roma si affronteranno nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un big match senza dubbio molto atteso, in cui la squadra d...
I tifosi della Roma si preparano alla trasferta in Friuli. Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00, al Blu Energy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata di Serie A. Di...
Non ha mai reciso del tutto il filo che lo lega alla Capitale. Justin Kluivert torna a far parlare di sé in ottica romanista, e lo fa nella notte europea che ha visto il suo Bournemouth travolgere il ...
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