Lulli, da Palestrina al primo gol con la Roma. Ora sprint sul rinnovo

Emanuelenon si ferma più. Dopo il primo gol tra i professionisti sogna di conquistare la titolarità della fascia destra e blindare il suo futuro alla Roma. Il contratto scade a giugno e nelle scorse settimane c'è stato un primo contatto tra il club e l'entourage: restano da definire le cifre e i tempi. Sul tavolo il prolungamento fino al 2031 cn un importante adeguamento dell'ingaggio.