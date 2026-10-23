Pisilli dal settore giovanile a capitano della Prima Squadra: l'approfondimento della Roma

Pisilli ha segnato un gol sotto la Curva Sud in Champions League. Un'emozione unica per il centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Adesso la Roma, sul proprio sito, gli dedica un approfondimento. Con la fascia da capitanoha segnato un gol sotto lain Champions League. Un'emozione unica per il centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Adesso la Roma, sul proprio sito, gli dedica un approfondimento.

Roma-Slovan Bratislava, matchday 3 di Champions League, dopo l’uscita dal campo di Lorenzo "Il centrocampista – classe 2004 – ha indossato la fascia al braccio per la prima volta in carriera dal minuto 52 di, matchday 3 di Champions League, dopo l’uscita dal campo di Lorenzo Pellegrini ".

"Un altro prodotto del settore giovanile giallorosso ad imporsi in Prima Squadra. Solo negli ultimi quarant’anni, contando i giocatori che hanno collezionato più di 100 presenze da capitano, troviamo quattro elementi provenienti dal vivaio e diventati simboli del Club. In pratica, uno per decade".

Giuseppe Giannini

Giannini indossa la fascia della Roma per la prima volta dal primo minuto di gioco il 6 settembre 1987, in Coppa Italia, in una partita in trasferta contro il Cagliari. La sfida finisce 1-1 nei novanta minuti (poi ai rigori il successo romanista), in gol per i giallorossi Zibì Boniek. Il “Principe” Giuseppeindossa la fascia della Roma per la prima volta dal primo minuto di gioco il 6 settembre 1987, in Coppa Italia, in una partita in trasferta contro il Cagliari. La sfida finisce 1-1 nei novanta minuti (poi ai rigori il successo romanista), in gol per i giallorossi Zibì Boniek.

Giannini veste i gradi di capitano alla centoventesima presenza. E lo sarà per 280 partite complessive, fino al 1996.

Francesco Totti

Totti. Il battesimo con la fascia al braccio dall'inizio del match si consuma anche per lui in una partita di Coppa Italia. È il 22 settembre, allo Stadio Olimpico. Si gioca Roma-Chievo Verona, secondo turno di ritorno della competizione. Il Capitano per definizione, Francesco. Il battesimo con la fascia al braccio dall'inizio del match si consuma anche per lui in una partita di Coppa Italia. È il 22 settembre, allo Stadio Olimpico. Si gioca Roma-Chievo Verona, secondo turno di ritorno della competizione.

Per il 10 è la presenza numero 143 con la Roma. All'età di 21 anni, 11 mesi e 26 giorni è il più giovane calciatore dal 1927 ad indossare i gradi massimi.

I giallorossi di Zeman passano il turno vincendo 2-1 con i gol di Guatieri e Alenitchev. La storia inizia da lì: fino al 2017 saranno 568 le presenze da capitano.

Daniele De Rossi

DDR – al secolo Daniele Roma-Middlesbrough di Coppa UEFA, ritorno degli ottavi di finale. Per Daniele è la 112/esima partita con la Roma. Simbolo di Roma e del romanismo,– al secolo Daniele De Rossi – fa il suo esordio da capitano della Roma (secondo distinta di gara) il 15 marzo 2006, indi Coppa UEFA, ritorno degli ottavi di finale. Per Daniele è la 112/esima partita con la Roma.

La squadra di Spalletti batte gli inglesi 2-1, grazie ad una doppietta di Mancini, ma il risultato non è sufficiente per accedere ai quarti della competizione. De Rossi fa comunque la storia e quel pezzetto di stoffa lo porterà 208 volte in tutto, fino al 2019.

Lorenzo Pellegrini

Dopo Francesco Totti, Daniele De Rossi e per 61 partite da capitano anche Alessandro Florenzi, i gradi sul braccio toccano a Lorenzo Pellegrini.

Il talentuoso centrocampista, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, inizia una partita con la fascia il 6 dicembre 2019, nella gara Inter-Roma valida per la quindicesima giornata di Serie A. Pellegrini, quel giorno, colleziona la presenza numero 82 con la maglia giallorossa. Sul campo finisce 0-0, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Ad oggi, Lorenzo è stato capitano della Roma in 169 occasioni.

(Asroma.com)