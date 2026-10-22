Calciomercato Roma: il Lipsia soddisfatto di El Aynaoui, il riscatto si avvicina

25 milioni di euro. In estate El Aynaoui è stato ceduto al Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a

Dalla Germania sottolineano come il passaggio definitivo sia più vicino: "L'intero club è entusiasta del marocchino - dentro e fuori dal campo" si legge. Insomma, ci sono ottime possibilità, a quanto pare, che il centrocampista possa regalare alla Roma un importante introito la prossima estate.