Calciomercato Roma: il Lipsia soddisfatto di El Aynaoui, il riscatto si avvicina

#RBLeipzig: Die Kaufpflicht bei Brajan Gruda (~€25m) löst im Laufe der Rückrunde aus, die Aktivierung der Kaufoption für Neil El Aynaoui (~€25m) gilt ebenfalls als wahrscheinlich. Der gesamte Club schwärmt vom Marrokaner - auf und neben dem Platz. Bleibt das so, kosten beide Spieler im kommenden Sommer rund €50m in Addition. Anschlussverträge wurden bereits ausgehandelt. @SkySportDE— Philipp Hinze (@philipphinze24) October 22, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Quello di Wesley è uno dei profili più apprezzati dentro la Roma. L'esterno brasiliano, uno dei migliori contro lo Slovan Bratislava, ha estimatori in Premier League, lo sappiamo. United e Arsenal su...
Un dato statistico curioso. I migliori marcatori all-time dentro un singolo stadio italiano. In testa a questa speciale classifica c'è Francesco Totti, che all'Olimpico ha fatto la bellezza di 160 go...
Secondo nella classifica cannonieri di Serie A con 6 reti. Malen si è preso il premio come miglior giocatore del mese. Un riconoscimento meritato per l'olandese della Roma che, è primo, purtroppo per...
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