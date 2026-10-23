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Napoli-Roma: i convocati di Allegri. Ci sono Vergara e Rrahmani. Quattro i calciatori indisponibili

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Allegri
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Domani, alle ore 18, allo stadio "Maradona" Napoli e Roma si affronteranno nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un big match senza dubbio molto atteso, in cui la squadra di Gasperini dovrà misurarsi contro una formazione che, nonostante l'inizio di stagione non del tutto convincente, resta di alto livello. Il tecnico dei partenopei, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Roma. Ecco l'elenco dei calciatori a disposizione: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
Torna tra i convocati Vergara, dopo lo stop in nazionale subito ad inizio mese. C'è anche Rrahmani che durante la settimana è stato colpito dalla febbre. Out Neres, Allison Santos, Favasuli e Buongiorno.
(sscnapoli.it)
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