Napoli-Roma: i convocati di Allegri. Ci sono Vergara e Rrahmani. Quattro i calciatori indisponibili

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Il futuro di Tiago Gabriel potrebbe riservare una nuova tappa in una big della Serie A. Il difensore portoghes edi 21 anni, attualmente in forza al Lecce, avrebbe attirato l'interesse di Milan e Roma,...
I tifosi della Roma si preparano alla trasferta in Friuli. Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00, al Blu Energy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata di Serie A. Di...
Non ha mai reciso del tutto il filo che lo lega alla Capitale. Justin Kluivert torna a far parlare di sé in ottica romanista, e lo fa nella notte europea che ha visto il suo Bournemouth travolgere il ...
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