Napoli-Roma: tutte le info per il settore ospiti. Vietata la vendita per i residenti nella regione Lazio

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La Roma si prepara al big match in casa del Napoli. Sabato, alle ore 18, i giallorossi saranno ospiti della squadra azzurra allo stadio Maradona. Domani, nella giornata di vigilia, come confermato da...
Mile Svilar continua il suo percorso di recupero in Belgio dopo l'infortunio al dito del piede che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese. Il portiere giallorosso, tramite il suo profilo Instagr...
In questo avvio di campionato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra è senza dubio Darryl Bakola. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di ottime prestazioni in cui ha fatt...
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