NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Napoli-Roma: tutte le info per il settore ospiti. Vietata la vendita per i residenti nella regione Lazio

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Stadio Maradona
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nell'ottava giornata di Serie A, la Roma sarà impegnata sul campo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il match è in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona. I tifosi giallorossi residenti nella regione Lazio non potranno essere presenti. Il club, con un comunicato, ha diramato tutte le informazioni per il settore ospiti.
È partita la vendita per i biglietti di Napoli-Roma, giornata numero 8 di Serie A.
La fase dedicata ai tifosi giallorossi prevede alcune limitazioni e si concluderà sabato 24 ottobre alle 18:00.

Limitazioni di vendita

Per la gara in oggetto (in programma sabato 24 ottobre alle 18:00) è stato disposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio Armando Maradona per i residenti nella regione Lazio.
Il divieto riguarda anche il settore ospiti del "Maradona", che sarà accessibile esclusivamente ai titolari della Fidelity Card (Tessera del Tifoso) AS Roma, non residenti nella Regione Lazio.
I tagliandi si potranno acquistare online presso il circuito www.ticketone.com, al costo di 45 euro.
(asroma.com)
VAI AL COMUNICATO

Leggi anche

Napoli-Roma: il match sarà visibile gratuitamente su DaznNapoli-Roma: il match sarà visibile gratuitamente su Dazn
Napoli-Roma a Colombo: bilancio positivo per i giallorossi. Solo un ko in 11 incroci. Il fischietto di Como torna dopo il successo contro l'AtalantaNapoli-Roma a Colombo: bilancio positivo per i giallorossi. Solo un ko in 11 incroci. Il fischietto di Como torna dopo il successo contro l'Atalanta
Napoli-RomaASROMAserie a

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasperini conferenza como 2

Napoli-Roma: Gasperini non parlerà in conferenza stampa

La Roma si prepara al big match in casa del Napoli. Sabato, alle ore 18, i giallorossi saranno ospiti della squadra azzurra allo stadio Maradona. Domani, nella giornata di vigilia, come confermato da...

WhatsApp Image 2026-10-22 at 13.48.59

VIDEO - Svilar aggiorna i romanisti sul recupero: il portiere lavora continuamente in palestra

Mile Svilar continua il suo percorso di recupero in Belgio dopo l'infortunio al dito del piede che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese. Il portiere giallorosso, tramite il suo profilo Instagr...

bAKOLA

Calciomercato Roma: anche la Juve e club di Premier League su Bakola. Il Sassuolo chiude alla cessione a gennaio

In questo avvio di campionato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra è senza dubio Darryl Bakola. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di ottime prestazioni in cui ha fatt...

NOTIZIE POPOLARI
Ben Seghir

Calciomercato Roma, interesse concreto per Ben Seghir: piace molto a Gasperini

wesley

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United spinge per Wesley a gennaio, valutazione di 50-60 milioni di euro

mora

Roma in apnea. Tocca a Mora

Manu Koné

Calciomercato Roma, anche il Bayern Monaco su Koné: possibile assalto già a gennaio

osvaldo

Osvaldo sta meglio: l'ex Roma festeggia in ospedale la vittoria del Boca con la maglia di Paredes (FOTO)

dazn abbonamento account logo inzn7nmbqtbm1jie9h8h3py0t

Napoli-Roma: il match sarà visibile gratuitamente su Dazn

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Loading