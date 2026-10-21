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Napoli-Roma a Colombo: bilancio positivo per i giallorossi. Solo un ko in 11 incroci. Il fischietto di Como torna dopo il successo contro l'Atalanta

Focus
di Francesca Altobelli
colombo arbitro rosso
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Prosegue il cammino in Serie A e la Roma si prepara alla delicata trasferta del "Diego Armando Maradona" contro il Napoli. A dirigere la sfida valida per la prossima giornata sarà l'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Rossi, dal IV Uomo Sacchi e con Aureliano designato al VAR.
Un fischietto che evoca ricordi complessivamente positivi per la formazione giallorossa. I precedenti totali con l'arbitro lombardo dicono infatti che in 11 incroci la Roma ha conquistato ben 5 vittorie, 5 pareggi e ha incassato una sola sconfitta. Un bilancio estremamente solido che conferma come i capitolini siano quasi sempre riusciti a muovere la classifica sotto la sua direzione, portando a casa punti preziosi anche negli scontri diretti ad alta tensione. L'ultimo incrocio risale allo scorso settembre, quando la Roma rimontò nei minuti finali l'Atalanta di Sarri.
Dall'altra parte, anche il Napoli vanta uno storico numeroso con Colombo, caratterizzato però da una minore tendenza ai mezze misure: in 11 direzioni di gara, gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie, 1 solo pareggio e 3 sconfitte.
Attenzione anche alla squadra arbitrale davanti agli schermi. In sala VAR a Lissone ci sarà infatti Gianluca Aureliano: per lui sarà la 28esima volta che incrocia la Roma. Il bilancio complessivo con lui recita 15 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, con l'ultimo precedente che risale alla sfida di San Siro contro l'Inter dello scorso anno.
Per la Roma si tratta di un'ennesima prova di maturità in un campo storicamente ostico, con la direzione di gara affidata a un arbitro con cui la squadra vanta un feeling statistico di assoluta affidabilità e una copertura VAR ampiamente collaudata.
LR24

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