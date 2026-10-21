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NAPOLI-ROMA a Colombo: Al Var Aureliano. Meraviglia Avar

Campionato
di Fabio D'Ascanio
andrea colombo arbitro
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Il match tra Napoli e Roma, in programma al Maradona sabato alle ore 18, sarà diretto dall'arbitro Colombo. Assistenti Bindoni e Rossi. Il quarto uomo designato è Sacchi. Il Var è Aureliano, mentre Avar Meraviglia. 
NAPOLI-ROMA 24/10 h 18:00
Arbitro: Abisso
Assistenti: Tegoni - Miniutti
IV uomo: Collu
VAR: Pairetto
AVAR: Massimi  
(aia-figc.it)
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