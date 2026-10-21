NAPOLI-ROMA a Colombo: Al Var Aureliano. Meraviglia Avar

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Il match tra Napoli e Roma, in programma al Maradona sabato alle ore 18, sarà diretto dall'arbitro Colombo. Assistenti Bindoni e Rossi. Il quarto uomo designato è Sacchi. Il Var è Aureliano, mentre Avar Meraviglia.

NAPOLI-ROMA 24/10 h 18:00

Arbitro: Abisso

Assistenti: Tegoni - Miniutti

IV uomo: Collu

VAR: Pairetto

AVAR: Massimi

(aia-figc.it)