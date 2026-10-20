Gasperini-Allegri, il siparietto post Champions: "Abbiamo vinto entrambe". Il tecnico del Napoli: "Voi ne avevate meno bisogno"

La Roma vince nettamente contro lo Slovan Bratislava per 4-0. Nella serata di Champions League, ha trovato il primo successo nella competizione anche l'altra italiana in campo, ovvero il Napoli che ha superato con un pirotecnico 4-3 il Bodo Glimt. Gli uomini di Allegri saranno i prossimi avversari della Roma in campionato, il match è in programma sabato allo stadio Maradona alle ore 18. Nel post partita della Champions League, Gian Piero Gasperini e il tecnico dei partenopei hanno potuto scambiare qualche battuta in collegamento con Sky Sport. "Ciao Max, ci vediamo sabato. Abbiamo vinto tutti e due" ha detto l'allenatore giallorosso. Non è tardata la risposta di Allegri: "Voi ne avevate meno bisogno, noi un po' di più". Gasperini ha concluso il siparietto con una risata: "Vabbè non esageriamo".