Napoli, Vergara verso il rientro in gruppo: punta il match contro la Roma

VIDEO - Il racconto del giornalista durante la guerra in Ucraina: "Ho detto di conoscere Totti per avere il carburante"

ott 21, 11:34

La figura di Francesco Totti non conosce nessun tipo di confine. La leggenda giallorossa è un'icona in tutto il mondo e il suo nome è sempre un'attrazione. In tal senso è curioso ma anche esemplare un...