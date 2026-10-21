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Napoli, Vergara verso il rientro in gruppo: punta il match contro la Roma

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di Fabio D'Ascanio
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Antonio Vergara punta la sfida di campionato contro la Roma. Il match contro i partenopei, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà valido per l'ottava giornata di campionato. Massimiliano Allegri, con molta probabilità, potrà contare anche su Vergara. Come si legge nell'edizione odierna del quotidiano, oggi il classe 2001 dovrebbe lavorare con il resto del gruppo ed essere convocato per la sfida contro la Roma. 
L'attaccante si è infortunato lo scorso 6 ottobre: quando nel match tra Italia e Turchia ha rimediato una lesione distrattiva di medio grado al soleo destro. Si tratterrebbe di un recupero lampo
(corsport) 

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