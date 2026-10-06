Napoli, lesione distrattiva di medio grado al polpaccio per Vergara: salterà la sfida con la Roma

Lo Stadio Olimpico si prepara a cambiare volto in vista di Euro 2032. Il progetto di riqualificazione, definito da Sport e Salute insieme alla FIGC e alla struttura commissariale per gli interventi le...
La Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. La squadra ha iniziato a preparare la prossima sfida di campionato contro il Como, in programma...
Gasperini ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha parlato del suo bilancio alla Roma, dopo un anno, e anche della decisione di Dybala di rimanere in giallorosso. Dopo poco più di un anno alla...
Il trasferimento in estate è saltato dopo le visite mediche. Ma Oosterwolde, difensore olandese del Fenerbahce, non è uscito a quanto pare dai radar giallorossi. Dalla Turchia infatti viene spiegato...
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