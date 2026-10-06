Napoli, lesione distrattiva di medio grado al polpaccio per Vergara: salterà la sfida con la Roma

Brutte notizie per il Napoli. Antonio Vergara ha riportato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro nel corso di Italia-Turchia di Nations League. Gli esami strumentali hanno confermato l'infortunio e il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo.

I tempi di recupero previsti, poco inferiori a un mese, rendono Vergara indisponibile per la sfida dell'Olimpico contro la Roma. Il giocatore sarà valutato nelle prossime settimane in base alla risposta alle terapie.