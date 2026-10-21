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Roma, il tesoretto Champions sale: incassati 52 milioni di euro. Ecco quanto vale il successo contro lo Slovan Bratislava

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di Fabio D'Ascanio
Ghilardi
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La Roma ha ottenuto il primo successo stagionale in Champions League. Superato agevolmente lo Slovan Bratislava con un netto 4-0. I giallorossi si portano così a quota quattro punti nella fase campionato.
Fino ad ora, la Roma ha incassato poco più di 52 milioni di euro dalla massima competizione europea per club. Oltre ai 18,62 milioni di euro arrivati dalla qualificazione e ai 30,49 per il cosiddetto value pillar, il sistema attraverso cui la UEFA distribuisce una parte dei ricavi considerando il valore dei mercati televisivi e il ranking storico delle società, la Roma ha cominciato ad ottenere dei ricavi anche per i risultati in campo. Il pareggio all'esordio contro il Fenerbahce ha fruttato 700mila euro, mentre il successo di ieri sera contro gli slovacchi vale 2,1 milioni di euro.
(calcioefinanza.it)
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