Gasperini promuove tutti e rilancia: «Sono arrivate risposte importanti»

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Duemilaottocentosette giorni dopo la Roma torna a vincere una partita di Champions League. Da Roma-Porto del 12 febbraio 2019 al 4-0 senza storia contro lo Slovan Bratislava, dentro una serata che ha...
Notte europea, stampo romano e romanista. Sei giorni dopo la Roma si lascia definitivamente alle spalle gli 8 minuti di follia vissuti contro il Real Madrid e bissa il successo contro il Genoa, libera...
Mario Hermoso non doveva nemmeno andare in ritiro. Era l'estate 2025. Quindici mesi dopo è quello che non riesce più a uscire dalla Roma di Gasperini. Dieci partite stagionali,10 presenze, 9 da titola...
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