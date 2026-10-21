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Gasperini promuove tutti e rilancia: «Sono arrivate risposte importanti»

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini
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La quota dieci punti si avvicina. La Roma si riscatta dopo il rocambolesco 3-4 col Real Madrid, raggiunge i quattro punti e respira in classifica. Gasperini ne cambia sei rispetto alla gara di sabato contro il Genoa, ma il risultato sorride ancora una volta: «Abbiamo bisogno che tutti, quando partecipano, siano all'altezza di quello che chiede la Roma. Queste risposte sono importanti, consentono di andare avanti con fiducia e di allargare la rosa di potenziali titolari. Nono stante le rotazioni la squadra è sta-ta competitiva». (...) A preoccupare sono le condizioni di Pellegrini. È uscito ad inizio ripresa per un problema muscolare al flessore della coscia destra, oggi gli esami strumentali ed è a serio rischio per la trasferta di Napoli e non solo: «Sono preoccupato perché ogni volta perdiamo un giocatore. Abbiamo recuperato Cristante e ora si è infortunato Lorenzo. Non credo sia grave, ma basta un problema piccolo problema muscolare per rimanere fuori venti giorni. L'attacco è fondamentale e se non recuperiamo in fretta Dybala rimaniamo pochi. Siamo contati in certi reparti, è l'unico pericolo di queste partite che sono eccezionali. La Champions è straordinaria e affrontere-mo Manchester United e Paris Saint Germain con lo stesso spirito». Al Maradona non ci saranno Dybala, Svilar e Koné. (...)
(Il Messaggero)
GasperiniRoma-Slovan Bratislava

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