Roma-Slovan Bratislava, GASPERINI: "Sono arrivate risposte importanti, tutti devono essere all'altezza. Mi preoccupano gli infortuni"

Gasperini, ha commentato la partita della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico della Roma , ha commentato la partita della sua squadra ai microfoni di

Tanto turnover ma gli stessi principi...

"Sono risposte importanti. Il calendario è quello, tutti devono essere all'altezza di quello che chiede la Roma. Queste risposte consentono di andare avanti con fiducia e allargare la rosa dei potenziali titolari".

Scommetto che non vedi l'ora di giocare contro United e PSG...

"Si, mi preoccupa il fatto che ogni volta rischiamo di perdere un giocatore. In certi reparti siamo un po' contati. Questo è l'unico pericolo di queste partite che per il resto sono un banco di prova incredibile, ti porti sempre qualche informazione maggiore e la possibilità di crescere. La Champions è straordinaria per questo"

Stasera non l'avete sottovalutata...

"Era importante fare una partita seria fin da subito, sia per i 3 punti sia comunque perché in Champions non ci sono squadra facili. Siamo stati bravi per come l'abbiamo interpretata, stiamo rotando parecchi giocatori e questo ci permette di avere una buona freschezza e non avere troppi alibi di fatica. Ora stiamo giocando forse troppo, ma con questo tipo di gare trovi ritmo e una condizione migliore. Finche i giocatori stanno bene così è giusto farli giocare".

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Gasperini in conferenza stampa

Tante occasioni create anche questa sera: è una cosa che si allena oppure fa parte del miglioramento della mentalità?

"Mi auguro di entrambi. Non è improvvisazione, c'è della applicazione. Poi si può sempre migliorare, si può far con l'allenamento, ma serve anche uno switch mentale. La squadra sta bene e tutti provano a fare giocate importante. Guardiamo le cose da migliorare: potevamo sfruttare meglio alcune chance, soprattutto nel primo tempo quando la partita era più aperta".



Per Pellegrini teme che sia una ricaduta?

"Non credo sia grave, però ci vogliono sempre 20 giorni quando si tratta di un problema muscolare. Questa settimana abbiamo un giorno in più per Napoli, ma poi giocheremo di nuovo ogni 3 giorni. Il reparto avanzato è fondamentale, per i cambi, per la qualità, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo veramente in pochi"

Cosa le è piaciuto di più in queste due partite? Il vostro obiettivo in Champions?

"Giocare queste gare e portarle dietro in campionato e crescere. Abbiamo fatto tante gare di diverso tipo: ora abbiamo Manchester in cui sarò difficile e poi il PSG, la squadra più forte in assoluto. Da questa partite dobbiamo trovare sempre qualcosa che ci aiuti a migliorarci. Mi sono piaciute le rotazioni fatte: erano 3 i giocatori che hanno giocato 90 minuti nella scorsa gara in mediana. Ora recuperiamo Cristante ed è importante. Tutti hanno giocato parecchio e con la prospettiva di essere pronti anche per le prossime".

Ghilardi?

"Peccato per il gol annullato, ha calciato anche benissimo. Ha sempre fatto prestazioni in crescendo. Anche lui è giovane e giocando si può evolvere in positivo".



Come ha visto lo Slovan?

"Abbiamo fatto un'ottima gara noi, non era facile per loro. Ha buone caratteristiche, siamo stati bravi noi ad impedire le loro ripartenze. Una squadra che può crescere, mi è piaciuta. Ha dei giovani e delle caratteristiche valida".

La crescita della sua squadra ora trova il Napoli. Dove può arrivare la Roma? Alla fine della stagione sarà contento se?"

Se avrà fatto tutto quello che ha nelle proprie possibilità, giocando con questo spirito e coraggio. Anche questa sera abbiamo fatto una gara seria, sapendo di dover vincere. Nel primo tempo siamo stati anche un po' leziosi, poi siamo stati più precisi. Mi piace il fatto che tutti vogliono conquistarsi minuti in più".

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