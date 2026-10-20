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Roma-Slovan Bratislava: problema muscolare per Pellegrini in avvio di ripresa. Prima da capitano per Pisilli

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Pellegrini
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Dopo un ottimo primo tempo Lorenzo Pellegrini ha lasciato il campo nel match contro lo Slovan Bratislava al 50'. Il numero 7, dopo una grande incursione in area di rigore palla al piede, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Mati Soulé.
La fascia da capitano è andata al braccio di Niccolò Pisilli per la prima volta. Il numero 61, dopo pochissimi secondi con la fascia al braccio, ha trovato il gol del momentaneo 3-0.
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