Roma-Slovan Bratislava: problema muscolare per Pellegrini in avvio di ripresa. Prima da capitano per Pisilli

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Uno stadio Olimpico colmo d'amore. Nel match casalingo contro lo Slovan Bratislava, c'è stata l'ennesima risposta del tifo giallorosso: 64380 gli spettatori presenti per il match tra la Roma e lo Slov...
Nel corso della ripresa nel match tra Roma e Slovan Bratislava, intorno al 55', i tifosi slovacchi che hanno occupato il settore ospiti dell'Olimpico per la partita di Champions League, hanno tentato...
Nella Roma i difensori sono anche dei goleador. Contro lo Slovan Bratislava, con il primo tempo chiuso sul 2-0, sono andati a segno Mario Hermoso e Nahuel Molina. Per la prima volta nella storia, quin...
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