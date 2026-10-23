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Blocco dei trasporti e proteste: ansia per Napoli-Roma

La penna degli Altri
di FedericoL
Stadio Maradona
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La combinazione tra il blocco dei trasporti. le manifestazioni e le potenziali difficoltà operative delle forze dell'ordine a causa dell'assenza di carburante potrebbe mettere a forte rischio la gestione dell'afflusso allo stadio per Napoli-Roma, in programma domani alle ore18. La Prefettura segue con la massima attenzione le varie situazioni e non si escludono provvedimenti come l'apertura anticipata dei cancelli. Al momento la partita non sembra tuttavia a rischio.
(tuttosport)
Napoli-Roma

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