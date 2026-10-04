Gattuso: “Gasperini? Ci somigliamo, siamo due caratteri forti. Derby? Quando ne parlano i miei ragazzi li fermo”

Gennaro Gattuso parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore della Lazio ha raccontato il rapporto con il tecnico della Roma, ricordando anche il sostegno ricevuto nei momenti più complicati della sua carriera. Spazio poi al derby della Capitale.

Su Gasperini.

“Gasp, al di là del grande allenatore che è, è sempre stato presente nei momenti difficili. Anche quando allenavo il Milan mi chiamò e mi disse di tenere duro. Venivamo da un periodo complicato, ci somigliamo, siamo due caratteri forti. Ci andrei a cena, sarebbe un onore. Dopo Sacchi ha portato cose nuove: io e tanti colleghi cerchiamo di fare quello che fa lui”

Sul derby.

“Quando ne parlano i miei ragazzi li stoppo subito. Prima abbiamo partite importanti, ci penseremo in quella settimana”