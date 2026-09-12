Juventus, Spalletti loda Aquilani: "Dai tempi della Roma avevo la percezione che potesse fare l'allenatore"

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match in trasferta contro il Sassuolo. Non è mancato un passaggio anche sull'attuale tecnico dei neroverdi Alberto Aquilani che Spalletti ha allenato durante la sua prima esperienza sulla panchina della Roma: "Da quando giocava alla Roma avevo la percezione che potesse fare l'allenatore, aveva già lo zaino pieno di qualità. Aveva questa interpretazione esclusiva dei palloni che gestiva e una grandissima personalità nonostante fosse molto giovane".