Serie A, Genoa-Frosinone 1-1: primo punto in campionato per la squadra di De Rossi. In campo anche El Shaarawy

Termina 1-1 il match giocato tra Genoa e Frosinone. A trovare il vantaggio, precisamente al 14esimo è la squadra gialloblu che va a segno con Kvernadze. Il Grifone allo scadere della prima frazione di gioco fallisce un calcio di rigore con Colombo che calcia a lato. Ad inizio ripresa è Vasquez a fissare il punteggio sull'1-1. Spazio anche per El Shaarawy che torna ad indossare la maglia del Genoa. Il numero 92 è subentrato al 60esimo minuto di gioco. I rossoblu trovano il primo punto del proprio campionato dopo 3 ko, mentre il Frosinone non smette di stupire e si porta a quota 7.