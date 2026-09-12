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Roma femminile: le convocate di Piovani per la sfida contro il Sassuolo

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
sabato, 12 settembre 2026 alle 16:52
Roma femminile
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Domani, alle ore 12, la Roma femminile di Gian Piero Piovani affronterà il Sassuolo nella semifinale della Serie A Women's Cup. Il tecnico ha diramato la lista delle convocate: 
La squadra femminile, guidata da mister Piovani, affronterà il Sassuolo nella semifinale di Serie A Women's Cup.
La partita è in programma il 13 settembre con calcio d'inizio alle 12:00 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo.
Ecco le giallorosse che prenderanno parte al match.
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Doms
Giugliano
Greggi
Heatley
Jahnukainen
Klobucarevic
Oladipo
Oliviero
Ottey
Pandini
Piemonte
Rieke
Robino
Soggiu
Thogersen
Van Dooren
Vergani
(asroma.com) 
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