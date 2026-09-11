Retroscena Balerdi, dall'Argentina: il Boca Juniors ha provato a convincerlo. Il difensore ha voluto la Roma

L'impatto in maglia giallorossa di Leonardo Balerdi è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore, subentrato nelle sfide contro Atalanta e Fenerbahce, ha avuto da subito un rendimento di alto livello. L'argentino, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Marsiglia, come svelato dal giornalista Julio Pavoni di Tyc Sports, ha rifiutato l'offerta del Boca Juniors che avrebbe voluto ingaggiarlo. Il tecnico Arruabarrena ha chiamato il calciatore per cercare di convincerlo. Balerdi, però, ha rifiutato e ha scelto con convinzione la Roma.

ℹ️Informa @JulioPavoni que hace un tiempo, Rodolfo #Arruabarrena llamó a LEONARDO BALERDI para saber su situación y CONVENCERLO que venga a #Boca, pero el jugador ELIGIÓ ROMA, ambos comparten mismo representante. pic.twitter.com/usoLosjDi1 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 10, 2026