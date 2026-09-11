Roma, il pari con il Fenerbahce porta i premi Champions oltre 50 milioni

Il pareggio contro il Fenerbahce ha portato i premi Champions della Roma oltre 50 milioni. Come riportato da Calcio e Finanza, con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase - Roma compresa - ha ricevuto 18,62 milioni di euro (cifra in crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024), quota suddivisa in un acconto iniziale di 17,87 milioni di euro e un saldo successivo di 750.000 euro. Ogni risultato positivo ottenuto nella fase di campionato porta un premio economico: le vittorie portano 2,1 milioni, i pareggi 700mila euro. C'è un bonus extra per il piazzamento finale. C'è inoltre il bonus del value pillar: sulla base delle stime per la stagione 2026/27, la Roma incasserà 30,49 milioni di euro da questa voce. Al momento i giallorossi hanno già incassato 50,09 milioni di euro dalla Champions League 2026/27. La cifra può aumentare in base ai risultati di Gasperini e dei suoi e del piazzamento finale.

(calcioefinanza.it)