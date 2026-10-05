Tegola Milan, chiuso il 2026 di Saelemaekers, si opera alla caviglia: a rischio la sfida contro la Roma del 9 gennaio

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan ha annunciato degli ulteriori controlli alla caviglia di Saelemaekers: "AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato".

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Secondo il giornalista, i rossoneri hanno deciso di procedere all'operazione. Quindi l'anno solare per il belga di fatto si è chiuso in anticipo. A rischio anche la partita contro la Roma in programma il prossimo 9 gennaio allo stadio Olimpico.