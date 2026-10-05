Tegola Milan, chiuso il 2026 di Saelemaekers, si opera alla caviglia: a rischio la sfida contro la Roma del 9 gennaio

Alexis Saelemaekers si opererà alla caviglia destra, come deciso dopo gli accertamenti Il club: “La caviglia ha perso stabilità” Il suo 2026 è finito, tornerà a 2027 inoltrato https://t.co/GBcW5C8Bgw— luca bianchin (@lucabianchin7) October 5, 2026
Domani alle 13 la Giunta del Coni si riunirà per votare la proposta di commissariamento della Figc, su cui dovrà esprimersi un'ora più tardi il Consiglio nazionale. La questione è nota ormai da mesi e...
"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di...
C'è anche Rodrigo Mora della Roma tra i 25 finalisti dell'edizione del 2026 del Golden Boy. L'attaccante giallorosso si è guadagnato la possibilità di una wild-card che gli ha permesso di entrare nel...
Sono ufficiali le formazioni di Italia-Polonia Under 21, sfida decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei 2027. Allo stadio Adriatico di Pescara gli Azzurrini devono vincere...
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