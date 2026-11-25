E molti hanno anche approfittato della trasferta per visitare Parigi, sicuramente una delle più belle città del Mondo. Ma sempre alle spalle della Capitale. In ogni caso, i tifosi della Roma, hanno iniziato a tappezzare la capitale francese con degli sticker giallorossi. I colori giusti!

Saranno 1.500 i tifosi della #Roma a Parigi. Che intanto sta diventando a poco a poco giallorossa. 💛❤️ #AsRoma #PsgRoma https://t.co/LbhmEUjc9w — laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2026