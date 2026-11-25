PSG-Roma: la capitale francese inizia a diventare giallorossa (VIDEO)Social Network
Saranno 1.500 i tifosi della #Roma a Parigi. Che intanto sta diventando a poco a poco giallorossa. 💛❤️ #AsRoma #PsgRoma https://t.co/LbhmEUjc9w— laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2026
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