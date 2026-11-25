PSG-Roma. E al Parco dei Principi sono previsti 47.511 spettatori. I 1.500, assiepati nel settore ospiti. Si avvicina. E al Parco dei Principi sono previsti 47.511 spettatori. I tifosi della Roma , come sappiamo, saranno

Come sappiamo la città parigina è blindata . E la Roma, in questi minuti, ha emanato un comunicato con tutte le informazioni utili per chi sarà a Parigi.

S Roma informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il PSG verranno inviati agli indirizzi mail entro le 13:00 di mercoledì 25 novembre.

Il biglietto è in formato PDF e può essere esibito ai tornelli di ingresso direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Si ricorda inoltre che il biglietto per lo stadio è nominativo e non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Fan meeting point

Su indicazione delle Autorità Locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi nel giorno partita è fissato presso il locale Seguin Sound situato in 1, Parvis de l'Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.

Il fan meeting point sarà aperto a partire dalle ore 12:00.

Da qui sarà possibile raggiungere lo stadio in circa 30 minuti utilizzando la Linea 9 della metropolitana, partendo dalla stazione di Pont de Sèvres e scendendo alla stazione di Porte de Saint-Cloud. Da quest’ultima, i tifosi dovranno proseguire a piedi lungo Avenue de la Porte de Saint-Cloud e Rue du Commandant Guilbaud, fino a raggiungere il settore ospiti.

Il percorso indicato sarà sorvegliato e messo in sicurezza dalle Autorità e si raccomanda vivamente di non preferire mezzi o itinerari alternativi (in particolare si richiede di non utilizzare la linea 10 della metropolitana).

In caso di necessità, prendere visione del link sottostante del Consolato Generale d'Italia a Parigi per alcuni numeri utili.

Stadio Parc des Princes

Il settore ospiti è situato presso la Tribuna Paris ed è composto da due anelli non comunicanti (settori 101-102, 301-302).

Sarà possibile accedere al settore ospiti a partire dalle ore 18.

Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

L’assegnazione del biglietto è avvenuta casualmente in base all’ordine di acquisto.

Il personale AS Roma presente a Parigi non avrà alcuna facoltà di consentire l’ingresso in un settore diverso da quello indicato sul biglietto.

All’arrivo, i tifosi saranno sottoposti ai controlli di sicurezza da parte delle Autorità Locali e del personale steward. Non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4 e non sarà disponibile un deposito bagagli.

Per maggiori informazioni relative alla trasferta, consulta la guida allegata.

(Asroma.com)