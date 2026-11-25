L'area intorno allo stadio è blindata. E i residenti in quella zona si sono ritrovati un messaggio fuori le loro abitazioni: “Il perimetro di sicurezza sarà messo in atto dalle 08:00 alle 23:00. Per motivi di sicurezza, la Prefettura di Polizia è soggetta a chiudere la strada Nungesser e Coli, salvo per i residenti muniti di un permesso di passaggio. Pierre-Christophe BAGUET, Sindaco di Boulogne-Billancourt, ha chiesto al Prefetto della Polizia di ridurre al massimo le distrazioni”.

sei mesi e anche un'ammenda di 30mila euro. Sono previste tra le altre cose anche delle pene assai pesanti per i tifosi della Roma che si avvicineranno allo stadio senza un biglietto valido per la partita. Pene fino ae anche un'ammenda di