Sono continui i colloqui train attesa delle direttive della proprietà sul mercato. Come scrive il quotidano è emersa però una linea comune. Questa: se anche daidovesse arrivare l'input di cedere, i big della rosa non saranno toccati.resta.resta.resta.(e sì che il Manchester United ha già bussato) resta. Soulé, che pure era cedibile in estate, non si muove.