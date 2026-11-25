La riforma dellaprende forma: Laha svelato le possibili modifiche nel bando per la vendita dei diritti audiovisivi del prossimo triennio. Le ipotesi sul tavolo sono due. La prima, denominata, prevede il mantenimento dello status quo, con la partecipazione di 40 società: tutte le 20 squadre di Serie A, le 16 di Serie B e quattro formazioni provenienti dalla Serie C. Ilè quello che riguarda la potenziale riforma, un modello più simile a quello della Fa Cup inglese. Le partecipanti salirebbero infatti a 56: 20 squadre di Serie A, 20 di Serie B e 16 di Serie C. (...) Per il Format A la base minima richiesta è di 54 milioni di euro a stagione. Il Format B, più ampio e con un maggior numero di partecipanti, parte invece da una valutazione minima di 61 milioni annui. Lega Calcio Serie A e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno infine rinnovato il Protocollo d'Intesa.