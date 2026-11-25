Prima che si accenda no le luci del Parco dei Principi, al Psg Campus di Poissy scenderà in campo la baby Roma nella penultima giornata della fase campionato di Youth League: palla al centro alle ore 16 in punto con diretta tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Uefa Tv. Chi vince ha la certezza matematica di qualificarsi al turno successivo. (...) La fiducia dell'allenatore è alta: «Abbiamo recuperato le energie dopo la partita di campionato e preparato questo impegno con la massima attenzione. Il Psg? SI tratta di un avversario forte che l'anno scorso è arrivato in semifinale». Davanti si scalda Arena. Sulla trequarti è probabile il rilancio di Guaglianono dal primo minuto.

(corsport)