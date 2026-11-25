I 1.500 che stasera occuperanno il settore ospiti del Parco dei Principi saranno seguiti con la massima allerta. Le autorità francesi hanno indicato un rischio 3 (su si per II match alla luce dei disordini di Manchester e non solo. (...) Intanto, è in arrivo un altro divieto in Italia. In occasione del match di Parma, che era stato attenzionato per giorni, si sono verificati dei tafferugli tra tifosi dafla Roma e del Torino presso la stazione di servizio Arno Est. La prossima gara a Bologna dovrebbe subire delle limitazioni; l'Osservatorio ha sospeso la vendita.

(corsport)