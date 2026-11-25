Principi per la partita con il Psg. Non è una trasferta qualsiasi, la polizia francese ha stabilito per la giornata un grado di pericolosità 3 in una scala che arriva fino a 5. Il motivo è presto spiegato: la tifoseria del Psg è gemellata con quella del Napoli, che come noto ha pessimi rapporti con quella giallorossa. Si temono dunque incidenti, tra tifosi francesi e italiani. E si teme anche che alcuni ultrà del Napoli, di ritorno da Manchester dove la squadra di Allegri è stata impegnata ieri sera, possano fare tappa proprio a Parigi per l'occasione. (..) Le forze dell'ordine saranno rinforzati dall'aggiunta di altri 350 agenti.

(corsera)