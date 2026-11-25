AI Parco dei Principi 1.500 giallorossi. Rischio incidenti: 350 agenti in piùLa penna degli Altri
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Sola Mai: il nuovo progetto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza contro le donne (FOTO e COMUNICATO)
Un nuovo progetto lanciato dalla Roma, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Sola Mai" è il titolo. E il club ha fatto un comunicato per spiega...
Montella: "Malen può fare 30 gol. Alla festa scudetto a casa mia non era invitato Capello ma venne lo stesso"
Ha parlato al giornale Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma ed ex commissario tecnico della Turchia. Uno dei temi trattati è stato Malen. A proposito di attaccanti, Malen ha battuto il suo rec...
PSG-Roma: chiuso il perimetro attorno allo stadio
C'è molta tensione a Parigi in vista della sfida di questa sera tra PSG e Roma. Oltre al fatto che ci saranno 3.500 agenti in più. L'area intorno allo stadio è blindata. E i residenti in quella zona...